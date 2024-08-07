Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубовицкий Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
23.04.2011
Сын: Дубовицкий Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
19.09.2019
Сын: Дубовицкий Тимур Алексеевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Алексей Сергеевич