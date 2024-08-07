Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1980

Отец: Ахмадуллин Мансур Масхутович

Мать: Ахмадуллина (Ихсанова) Нафиса Анваровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовицкий Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
15.01.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубовицкий Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
23.04.2011

Сын: Дубовицкий Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
19.09.2019

Сын: Дубовицкий Тимур Алексеевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Алексей Сергеевич

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