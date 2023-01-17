Калинкина (Смолякова) Любовь Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина (Смолякова) Любовь Семёновна

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Место рождения

Житомир, Житомирська область

Дата рождения

08.06.1944

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1944

Отец: Смоляков Семён Петрович

Мать: Бахматков Дарья (Евгения) Григорьевна

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
1963

Муж: Калинкин Владимир Тимофеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.09.1965

Дочь: Гейдельбах Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Калинкин Владимир Тимофеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1968

Сын: Калинкин Максим Владимирович

Отец ребёнка: Калинкин Владимир Тимофеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.04.1974

Дочь: Герлиц Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Калинкин Владимир Тимофеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.04.1984

Дочь: Мельникова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Калинкин Владимир Тимофеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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