Калинкина (Смолякова) Любовь Семёновна
Место рождения
Дата рождения08.06.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1944
Бракосочетание
1963
Рождение ребёнка
28.09.1965
Дочь: Гейдельбах Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Калинкин Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.01.1968
Сын: Калинкин Максим Владимирович
Отец ребёнка: Калинкин Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1974
Дочь: Герлиц Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Калинкин Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.04.1984
Дочь: Мельникова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Калинкин Владимир Тимофеевич