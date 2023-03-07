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Калинкин Максим Владимирович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

26.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1968

Отец: Калинкин Владимир Тимофеевич

Мать: Калинкина Любовь Семёновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Призыв на военную службу
01.12.1987
Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.08.1992

Дочь: Калужская Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Ревунова Елена Анатольевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
18.10.2001

Жена: Калинкина Виктория Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.03.2002

Дочь: Калинкина Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Калинкина Виктория Викторовна

Рождение ребёнка
25.11.2005

Дочь: Калинкина Диана Максимовна

Мать ребёнка: Калинкина Виктория Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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