Калинкин Максим Владимирович
Место рождения
Дата рождения26.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1968
Призыв на военную службу
01.12.1987
Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.08.1992
Дочь: Калужская Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Ревунова Елена Анатольевна
Бракосочетание
18.10.2001
Рождение ребёнка
31.03.2002
Дочь: Калинкина Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Калинкина Виктория Викторовна
Рождение ребёнка
25.11.2005
Дочь: Калинкина Диана Максимовна
Мать ребёнка: Калинкина Виктория Викторовна