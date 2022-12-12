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Мельникова (Калинкина) Надежда Владимировна
Мельникова (Калинкина) Надежда Владимировна
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
19.04.1984
Пол
Женский
Отец
Калинкин Владимир Тимофеевич
1939 г.р.
Мать
Калинкина (Смолякова) Любовь Семёновна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1984
Отец:
Калинкин Владимир Тимофеевич
Мать:
Калинкина Любовь Семёновна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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