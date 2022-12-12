Мельникова (Калинкина) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Калинкина) Надежда Владимировна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

19.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1984

Отец: Калинкин Владимир Тимофеевич

Мать: Калинкина Любовь Семёновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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