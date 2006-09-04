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Калинкин Владимир Тимофеевич

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Место рождения

д. Солоновка Большенарымский район, Восточно-Казахстанской области

Дата рождения

17.09.1939

Дата смерти

04.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1939

Отец: Калинкин Тимофей Антонович

Мать: Калинкина Мария Артемьевна

д. Солоновка Большенарымский район, Восточно-Казахстанской области
Бракосочетание
1963

Жена: Калинкина Любовь Семёновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.09.1965

Дочь: Гейдельбах Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: Калинкина Любовь Семёновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1968

Сын: Калинкин Максим Владимирович

Мать ребёнка: Калинкина Любовь Семёновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.04.1974

Дочь: Герлиц Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Калинкина Любовь Семёновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.04.1984

Дочь: Мельникова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Калинкина Любовь Семёновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
04.09.2006
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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