Калинкин Владимир Тимофеевич
Место рожденияд. Солоновка Большенарымский район, Восточно-Казахстанской области
Дата рождения17.09.1939
Дата смерти04.09.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1939
д. Солоновка Большенарымский район, Восточно-Казахстанской области
Бракосочетание
1963
Рождение ребёнка
28.09.1965
Дочь: Гейдельбах Маргарита Владимировна
Мать ребёнка: Калинкина Любовь Семёновна
Рождение ребёнка
26.01.1968
Сын: Калинкин Максим Владимирович
Мать ребёнка: Калинкина Любовь Семёновна
Рождение ребёнка
01.04.1974
Дочь: Герлиц Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Калинкина Любовь Семёновна
Рождение ребёнка
19.04.1984
Дочь: Мельникова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Калинкина Любовь Семёновна
Смерть
04.09.2006