Безсонов Бессонов Исай Январович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.03.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1926
Мать ребёнка: Безсонова Бессонова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
11.01.1929
Сын: Бессонов (Безсонов) Михаил Исаевич
Мать ребёнка: Безсонова Бессонова Евгения Васильевна
Смерть
28.03.1947