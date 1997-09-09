Бессонов (Безсонов) Михаил Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонов (Безсонов) Михаил Исаевич

Место рождения

д. Свободный труд Свердловская область

Дата рождения

11.01.1929

Дата смерти

09.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1929

Отец: Безсонов Бессонов Исай Январович

Мать: Безсонова Бессонова Евгения Васильевна

д. Свободный труд Свердловская область
Бракосочетание
16.09.1958

Жена: Бессонова Аграфена Самоновна

Самский сельский Совет г. Ивделя
Рождение ребёнка
02.10.1961

Дочь: Бессонова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Бессонова Аграфена Самоновна

Смерть
09.09.1997
Свердловская область, п. Денежкино, г. Ивдель
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