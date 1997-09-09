Бессонов (Безсонов) Михаил Исаевич
Место рожденияд. Свободный труд Свердловская область
Дата рождения11.01.1929
Дата смерти09.09.1997
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1929
д. Свободный труд Свердловская область
Бракосочетание
16.09.1958
Самский сельский Совет г. Ивделя
Рождение ребёнка
02.10.1961
Дочь: Бессонова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Бессонова Аграфена Самоновна
Смерть
09.09.1997
Свердловская область, п. Денежкино, г. Ивдель