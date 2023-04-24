Безсонова Бессонова Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова Бессонова Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.05.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1926

Сын: Бессонов Георгий Исаевич

Отец ребёнка: Безсонов Бессонов Исай Январович

Рождение ребёнка
11.01.1929

Сын: Бессонов (Безсонов) Михаил Исаевич

Отец ребёнка: Безсонов Бессонов Исай Январович

Смерть
02.05.1964

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