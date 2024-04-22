Кузнецов Федор Поликарпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиОколо 1929
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1903
Сын: Кузнецов Василий Федорович
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Пименовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Пименовна
Смерть
Около 1929