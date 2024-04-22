Кузнецов Федор Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Федор Поликарпович

Кузнецов Федор Поликарпович

Место рождения

Заломное, Красненский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Около 1929

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1816 г.р.

Дети

1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кузнецова Пелагея Федосовна

Заломное, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
16.08.1903

Сын: Кузнецов Василий Федорович

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Пименовна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Пименовна

Смерть
Около 1929
Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close