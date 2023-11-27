Кузнецова Александра Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Александра Пименовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЩ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1903

Сын: Кузнецов Василий Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Поликарпович

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Поликарпович

Смерть
Около 1940
Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
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