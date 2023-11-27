Кузнецова Александра Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиОколо 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1903
Сын: Кузнецов Василий Федорович
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Поликарпович
Смерть
Около 1940