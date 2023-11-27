Кузнецова Пелагея Федосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Пелагея Федосовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Кузнецов Федор Поликарпович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Заломное, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1885
Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
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