Кузнецова Пелагея Федосовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Кузнецов Федор Поликарпович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Заломное, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1885
Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край