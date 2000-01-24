Гусакова (Бойко) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусакова (Бойко) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1922

Дата смерти

24.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1922

Отец: Гусаков Иван

Мать: (Гусакова) Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Алексей Семенович

Рождение ребёнка
01.06.1948

Сын: Бойко Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Бойко Алексей Семенович

Рождение ребёнка
20.10.1949

Дочь: Бойко (Бабина) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бойко Алексей Семенович

Рождение ребёнка
26.07.1950

Дочь: Бойко (Коренева) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Бойко Алексей Семенович

Смерть
24.01.2000

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