Гусакова (Бойко) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1922
Дата смерти24.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1922
Отец: Гусаков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1948
Сын: Бойко Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Бойко Алексей Семенович
Рождение ребёнка
20.10.1949
Дочь: Бойко (Бабина) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бойко Алексей Семенович
Рождение ребёнка
26.07.1950
Дочь: Бойко (Коренева) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Бойко Алексей Семенович
Смерть
24.01.2000