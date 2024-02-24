Бойко Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1910
Дата смерти06.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1948
Сын: Бойко Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Гусакова (Бойко) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1949
Дочь: Бойко (Бабина) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Гусакова (Бойко) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1950
Дочь: Бойко (Коренева) Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Гусакова (Бойко) Евдокия Ивановна
Смерть
06.10.1976