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Бойко Алексей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1910

Дата смерти

06.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусакова (Бойко) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1948

Сын: Бойко Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Гусакова (Бойко) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1949

Дочь: Бойко (Бабина) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Гусакова (Бойко) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1950

Дочь: Бойко (Коренева) Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Гусакова (Бойко) Евдокия Ивановна

Смерть
06.10.1976

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