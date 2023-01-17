Марфа Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Флоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Иларионович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Петр Степанович

Отец ребёнка: Степан Иларионович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Степан Иларионович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иларионович

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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