Марфа Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Иларионович
Рождение ребёнка
1715
Сын: Петр Степанович
Отец ребёнка: Степан Иларионович
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Степан Иларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иларионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно