Степан Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиДо 1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Марфа Флоровна
Рождение ребёнка
1715
Сын: Петр Степанович
Мать ребёнка: Марфа Флоровна
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Ульяна Степановна
Мать ребёнка: Марфа Флоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Флоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1762