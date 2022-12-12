Степан Иларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Иларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

До 1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1667 г.р.
1679 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Марфа Флоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Петр Степанович

Мать ребёнка: Марфа Флоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Ульяна Степановна

Мать ребёнка: Марфа Флоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Флоровна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1762
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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