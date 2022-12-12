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Иван Степанович

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Степан Иларионович

Мать: Марфа Флоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.10.1725

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Параскева Мефодиевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.02.1732

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Мефодиевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Мефодиевна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1767
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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