Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Степан Иларионович
Мать: Марфа Флоровна
Рождение ребёнка
11.10.1725
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Параскева Мефодиевна
Рождение ребёнка
04.02.1732
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Мефодиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Мефодиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767