Кулаков Александр Петров
мужской, родился 1808, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецКулаков Пётр Фирстов1779 г.р.
Супруги
Кулакова Авдотья Тимофеева1807 г.р.
Дети
Кулаков Ефим Александров1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кулаков Пётр Фирстов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Кулакова Авдотья Тимофеева
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно