Кулаков Александр Петров 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Кулаков Александр Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1808, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Кулаков Пётр Фирстов1779 г.р.
Супруги
Кулакова Авдотья Тимофеева1807 г.р.
Дети
Кулаков Ефим Александров1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кулаков Пётр Фирстов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Авдотья Тимофеева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кулаков Ефим Александров

Мать ребёнка: Кулакова Авдотья Тимофеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

42,5

Смерть
Неизвестно

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