Кулаков Пётр Фирстов
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кулаков Иван Петров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
54,5 по прошлой переписи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1840