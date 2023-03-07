Кулаков Пётр Фирстов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулаков Пётр Фирстов

Кулаков Пётр Фирстов

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кулаков Яков Петрович

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кулаков Александр Петров

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кулаков Иван Петров

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кулаков Василий Петров

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
54,5 по прошлой переписи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1840
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close