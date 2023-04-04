(Виноградова) Ида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Виноградова) Ида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1932

Отец: Виноградов Иван Федорович

Мать: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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