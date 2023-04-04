(Вышехтонова) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1968
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1922
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Федорович
Рождение ребёнка
30.10.1932
Дочь: Ида Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1968