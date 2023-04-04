(Вышехтонова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вышехтонова) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1968

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1922

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Федорович

Рождение ребёнка
30.10.1932

Дочь: Ида Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Иван Федорович

Смерть
?.05.1968
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