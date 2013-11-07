Павлов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1930
Дата смерти07.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.11.2013
Похороны
09.11.2013