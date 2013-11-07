Павлов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1930

Дата смерти

07.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1930

Отец: Павлов Михаил Петрович

Мать: Павлова (Клушанцева) Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.11.2013
Похороны
09.11.2013

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