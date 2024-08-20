Павлов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Михаил Петрович

Павлов Михаил Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.11.1890

Дата смерти

Около 05.12.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1890

Отец: Павлов, I Петр Петрович

Мать: Павлова (Саврасова) Евгения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Клушанцева) Мария Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: Павлова (Недумова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Павлова (Недумова) Александра Сергеевна

Бракосочетание
11.01.1909

Жена: Павлова (Недумова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
01.11.1909

Дочь: (Павлова) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Павлова (Недумова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
03.09.1930

Сын: Павлов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Павлова (Клушанцева) Мария Петровна

Смерть
Около 05.12.1965

Мы используем куки для улучшения работы сайта.