Павлов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.11.1890
Дата смертиОколо 05.12.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Павлова (Недумова) Александра Сергеевна
Бракосочетание
11.01.1909
Рождение ребёнка
01.11.1909
Дочь: (Павлова) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Павлова (Недумова) Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
03.09.1930
Сын: Павлов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Павлова (Клушанцева) Мария Петровна
Смерть
Около 05.12.1965