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Малыгин Григорий Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Малыгин Леонид Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1980

Сын: Малыгин Олег Григорьевич

Мать ребёнка: Малыгина Зоя Михайловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.04.1984

Сын: Малыгин Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Малыгина Зоя Михайловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1985

Дочь: Емельянова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Малыгина Зоя Михайловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Зоя Михайловна

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