Малыгин Григорий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Малыгин Леонид Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1980
Мать ребёнка: Малыгина Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
30.04.1984
Сын: Малыгин Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Малыгина Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Емельянова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Малыгина Зоя Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Зоя Михайловна