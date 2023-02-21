Малыгина (Добровольская) Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгина (Добровольская) Зоя Михайловна

Малыгина (Добровольская) Зоя Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1957

Отец: Мартыненко Михаил Прокопьевич

Мать: Мартыненко Любовь Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.12.1980

Сын: Малыгин Олег Григорьевич

Отец ребёнка: Малыгин Григорий Леонидович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.04.1984

Сын: Малыгин Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Малыгин Григорий Леонидович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1985

Дочь: Емельянова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Малыгин Григорий Леонидович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Григорий Леонидович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close