Малыгина (Добровольская) Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1957
Рождение ребёнка
04.12.1980
Отец ребёнка: Малыгин Григорий Леонидович
Рождение ребёнка
30.04.1984
Сын: Малыгин Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Малыгин Григорий Леонидович
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Емельянова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Малыгин Григорий Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно