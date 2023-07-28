Симонова (Сучкова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Сучкова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Седые, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Седые, Галичский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: Симонова (Симонова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Симонов Николай Игнатьевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.09.1911

Дочь: Симонова (Симонова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Симонов Николай Игнатьевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.07.1913

Сын: Симонов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Симонов Николай Игнатьевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.06.1915

Дочь: (Симонова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Симонов Николай Игнатьевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.06.1915

Сын: Симонов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Симонов Николай Игнатьевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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