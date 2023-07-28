Симонова (Сучкова) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: Симонова (Симонова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Симонов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.09.1911
Дочь: Симонова (Симонова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Симонов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.07.1913
Сын: Симонов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Симонов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.06.1915
Дочь: (Симонова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Симонов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.06.1915
Отец ребёнка: Симонов Николай Игнатьевич
Смерть
Неизвестно