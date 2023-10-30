Симонов Николай Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонов Николай Игнатьевич

Симонов Николай Игнатьевич

Место рождения

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Игнатий Емельянович

Мать: Капитолина Ивановна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: Симонова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Симонова Клавдия Васильевна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.09.1911

Дочь: Симонова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Симонова Клавдия Васильевна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.07.1913

Сын: Симонов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Симонова Клавдия Васильевна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.06.1915

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Симонова Клавдия Васильевна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.06.1915

Сын: Симонов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Симонова Клавдия Васильевна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Клавдия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close