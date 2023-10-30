Симонов Николай Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Игнатий Емельянович
Мать: Капитолина Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: Симонова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Симонова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
27.09.1911
Дочь: Симонова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Симонова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
22.07.1913
Сын: Симонов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Симонова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
09.06.1915
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Симонова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
09.06.1915
Мать ребёнка: Симонова Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно