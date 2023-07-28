Капитолина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапитолина Ивановна

Капитолина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Емельянович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Симонов Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Емельянович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.