Капитолина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Емельянович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Симонов Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Емельянович
Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно