Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти24.03.1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Михаил Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1872
Сын: Даниил Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
08.06.1874
Дочь: Акулина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
06.05.1876
Сын: Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
20.09.1881
Сын: Фёдор Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
17.08.1884
Сын: Платон Сергеевич?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.02.1885
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Гаврилович
Смерть
24.03.1914