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Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

24.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Михаил Григорьевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1872

Сын: Даниил Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1874

Дочь: Акулина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1876

Сын: Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1881

Сын: Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1884

Сын: Платон Сергеевич?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1885

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
24.03.1914

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