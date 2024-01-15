Авдотья Никифорова
Место рожденияПр. Козьмодемьяново Селидьба
Дата рождения1728
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайло Осипов
Рождение ребёнка
1750
Сын: Аникин Осип Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Осипов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Аникин Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Осипов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Цаплинов (Аникин) Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Осипов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Аникина Агафья Иванова
Отец ребёнка: Михайло Осипов
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Аникина Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Михайло Осипов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Аникина Устинья Иванова
Отец ребёнка: Михайло Осипов
Смерть
1776