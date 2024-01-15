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Авдотья Никифорова

Место рождения

Пр. Козьмодемьяново Селидьба

Дата рождения

1728

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайло Осипов

Рождение ребёнка
1750

Сын: Аникин Осип Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Осипов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Аникин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Осипов

Рождение ребёнка
1757

Сын: Цаплинов (Аникин) Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Осипов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Аникина Агафья Иванова

Отец ребёнка: Михайло Осипов

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Аникина Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Михайло Осипов

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Аникина Устинья Иванова

Отец ребёнка: Михайло Осипов

Смерть
1776

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