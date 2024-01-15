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Михайло Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Осип Аникин

Мать: Таисия Васильева

Рождение ребёнка
1750

Сын: Аникин Осип Михайлов

Мать ребёнка: Авдотья Никифорова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Аникин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Авдотья Никифорова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Цаплинов (аникин) Иван Михайлов

Мать ребёнка: Авдотья Никифорова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Аникина Агафья Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Никифорова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Аникина Аксинья Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Никифорова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Аникина Устинья Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никифорова

Смерть
Неизвестно
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