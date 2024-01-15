Михайло Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Осип Аникин
Мать: Таисия Васильева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Аникин Осип Михайлов
Мать ребёнка: Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Аникин Иван Михайлов
Мать ребёнка: Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Цаплинов (аникин) Иван Михайлов
Мать ребёнка: Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Аникина Агафья Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Аникина Аксинья Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Аникина Устинья Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никифорова
Смерть
Неизвестно