Аникин Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Михайло Осипов
Мать: Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Аникина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Аникин Никита Иванов
Мать ребёнка: Аникина Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникина Анна Иванова
Смерть
Неизвестно