Аникин Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникин Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Михайло Осипов

Мать: Авдотья Никифорова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Аникина Анна Иванова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Аникин Никита Иванов

Мать ребёнка: Аникина Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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