Лапшина (Дурнева) Александра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Дурнева) Александра Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1915

Дата смерти

Около 27.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1915

Отец: Дурнев Леонтий Евпатьевич

Мать: Дурнева Анисья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Лапшин Сергей

Рождение ребёнка
17.11.1937

Дочь: Сизова (Лапшина) Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Лапшин Сергей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1937

Дочь: Сизова (Лапшина) Евгения

Отец ребёнка: Лапшин Сергей

Смерть
Около 27.10.1982

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