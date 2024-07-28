Лапшина (Дурнева) Александра Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1915
Дата смертиОколо 27.10.1982
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1915
Отец: Дурнев Леонтий Евпатьевич
Мать: Дурнева Анисья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапшин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Лапшин Сергей
Рождение ребёнка
17.11.1937
Дочь: Сизова (Лапшина) Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Лапшин Сергей
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1937
Дочь: Сизова (Лапшина) Евгения
Отец ребёнка: Лапшин Сергей
Смерть
Около 27.10.1982