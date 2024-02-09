Лапшин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1937

Дочь: Сизова Евгения

Мать ребёнка: Лапшина Александра

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Лапшина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Александра

Смерть
Неизвестно
Россия, г. Москва
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