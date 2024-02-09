Лапшин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1937
Дочь: Сизова Евгения
Мать ребёнка: Лапшина Александра
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Лапшина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапшина Александра
Смерть
Неизвестно
Россия, г. Москва