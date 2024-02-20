Близнюк Пантелеймон Василиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1880
Отец: Близнюк Василий Григориев
Мать: Дария Василиева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1903
Дочь: Близнюк Параскева Пантелеева
Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова
Рождение ребёнка
09.02.1906
Сын: Блюзнюк Никифор Пантелеев
Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова
Рождение ребёнка
13.12.1907
Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова
Рождение ребёнка
28.09.1910
Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова
Рождение ребёнка
20.12.1912
Сын: Близнюк Аввакум Пантелеев
Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова
Рождение ребёнка
16.10.1914
Сын: Близнюк Филимон Пантелеев
Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова
Рождение ребёнка
02.09.1916
Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова
Рождение ребёнка
13.10.1917
Дочь: Близнюк Харитина Пантелеева
Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова
Смерть
Неизвестно