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Близнюк Пантелеймон Василиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1880

Отец: Близнюк Василий Григориев

Мать: Дария Василиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова

Рождение ребёнка
25.09.1903

Дочь: Близнюк Параскева Пантелеева

Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова

Рождение ребёнка
09.02.1906

Сын: Блюзнюк Никифор Пантелеев

Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова

Рождение ребёнка
13.12.1907

Сын: Близнюк Павел Пантелеев

Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова

Рождение ребёнка
28.09.1910

Сын: Близнюк Михаил Пантелеев

Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова

Рождение ребёнка
20.12.1912

Сын: Близнюк Аввакум Пантелеев

Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова

Рождение ребёнка
16.10.1914

Сын: Близнюк Филимон Пантелеев

Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова

Рождение ребёнка
02.09.1916

Сын: Близнюк Моисей Пантелеев

Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова

Рождение ребёнка
13.10.1917

Дочь: Близнюк Харитина Пантелеева

Мать ребёнка: Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова

Смерть
Неизвестно

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