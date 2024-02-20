Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Близнюк Пантелеймон Василиев

Рождение ребёнка
25.09.1903

Дочь: Близнюк Параскева Пантелеева

Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев

Рождение ребёнка
09.02.1906

Сын: Блюзнюк Никифор Пантелеев

Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев

Рождение ребёнка
13.12.1907

Сын: Близнюк Павел Пантелеев

Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев

Рождение ребёнка
28.09.1910

Сын: Близнюк Михаил Пантелеев

Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев

Рождение ребёнка
20.12.1912

Сын: Близнюк Аввакум Пантелеев

Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев

Рождение ребёнка
16.10.1914

Сын: Близнюк Филимон Пантелеев

Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев

Рождение ребёнка
02.09.1916

Сын: Близнюк Моисей Пантелеев

Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев

Рождение ребёнка
13.10.1917

Дочь: Близнюк Харитина Пантелеева

Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев

Смерть
Неизвестно

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