Близнюк (Дегтяренко) Марфа Аввакумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1903
Дочь: Близнюк Параскева Пантелеева
Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев
Рождение ребёнка
09.02.1906
Сын: Блюзнюк Никифор Пантелеев
Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев
Рождение ребёнка
13.12.1907
Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев
Рождение ребёнка
28.09.1910
Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев
Рождение ребёнка
20.12.1912
Сын: Близнюк Аввакум Пантелеев
Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев
Рождение ребёнка
16.10.1914
Сын: Близнюк Филимон Пантелеев
Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев
Рождение ребёнка
02.09.1916
Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев
Рождение ребёнка
13.10.1917
Дочь: Близнюк Харитина Пантелеева
Отец ребёнка: Близнюк Пантелеймон Василиев
Смерть
Неизвестно