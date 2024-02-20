Дария Василиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти16.11.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1880
Сын: Близнюк Пантелеймон Василиев
Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев
Рождение ребёнка
07.03.1884
Дочь: Близнюк Евдокия Василиева
Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев
Рождение ребёнка
23.05.1887
Дочь: Близнюк Елена Василиева
Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев
Рождение ребёнка
15.04.1889
Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев
Рождение ребёнка
21.09.1891
Дочь: Близнюк Евфросиния Василиева
Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев
Рождение ребёнка
16.11.1893
Сын: Близнюк Григорий Василиев
Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев
Рождение ребёнка
11.10.1895
Дочь: Близнюк Евфросиния Василиева
Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев
Кратынь, Чернігівська область
Смерть
16.11.1895
Петруши, Чернігівська область
умерла от родов, через месяц(родила последнюю дочь Евфросинию 11.10.1895). Похоронена 18.11.1895 в Петрушах.