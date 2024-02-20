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Дария Василиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

16.11.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Близнюк Василий Григориев

Рождение ребёнка
26.07.1880

Сын: Близнюк Пантелеймон Василиев

Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев

Рождение ребёнка
07.03.1884

Дочь: Близнюк Евдокия Василиева

Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев

Рождение ребёнка
23.05.1887

Дочь: Близнюк Елена Василиева

Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев

Рождение ребёнка
15.04.1889

Сын: Близнюк Симеон Василиев

Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев

Рождение ребёнка
21.09.1891

Дочь: Близнюк Евфросиния Василиева

Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев

Рождение ребёнка
16.11.1893

Сын: Близнюк Григорий Василиев

Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев

Рождение ребёнка
11.10.1895

Дочь: Близнюк Евфросиния Василиева

Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев

Кратынь, Чернігівська область
Смерть
16.11.1895
Петруши, Чернігівська область
умерла от родов, через месяц(родила последнюю дочь Евфросинию 11.10.1895). Похоронена 18.11.1895 в Петрушах.

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