Григорий Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1826 по 1840 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: Борисов Борис Емельянов

Мать: не указана

Бракосочетание
09.06.1880 ст.

Жена: Марфа Сергеева

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянина Бориса Емельянова сын Григорий, православного вероисповедания, 1- м браком, 18 лет Деревни Верхне-Якушкиной крестьянина Сергея Феодорова дочь Марфа, деви... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1881 ст.

Сын: Симеон Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
24 мая 1881г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Григорий Борисов и жена Мавра Сергеева, оба православные Восприемники той же деревне крестьянин Семеон Феодоров и Андрея Феодорова... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.1888 ст.

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш билетный солдат Григорий Борисов и жена Марва Сергеева Восприемники: той же деревни из чуваш крестьянин Семен Феодоров и крест Бориса Емельянова дочь Пераскева
Рождение ребёнка
26.05.1890 ст.

Сын: Никита Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
28 мая 1890 крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш билетный солдат Григорий Борисов и жена Мавра Сергеева, оба православные Восприемники: той же деревни из чуваш крестьянин Семен Федоров и и к... Показать все
Рождение ребёнка
11.02.1893 ст.

Сын: Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
14 февраля 1893 крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш Билетный рядовой Григорий Борисов и жена его Мавра Сергеева, оба православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Денис Сергеев... Показать все
Рождение ребёнка
26.04.1896 ст.

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
28 апреля 1896 г крещение Деревни Верхне Якушкиной из чуваш Билетный солдат Григорий Борисов и жена его Мавра Сергеева, оба православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Илья Сергеев Г... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1899 ст.

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
7 января 1899 крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Григорий Борисов и жена его Мавра Сергеевна, оба православные Восприемники деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Семен Феодоров и кре... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1901 ст.

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
4 ноября 1901 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной уволенный в запас армии рядовой Григорий Борисов Емельянов и жена его Мавра Сергеева, оба православные Восприемники деревни Верхне-Якушкиной крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно

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