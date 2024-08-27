Марфа Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1880 ст.
Муж: Григорий Борисов
Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянина Бориса Емельянова сын Григорий, православного вероисповедания, 1- м браком, 18 лет Деревни Верхне-Якушкиной крестьянина Сергея Феодорова дочь Марфа, деви... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1881 ст.
Сын: Симеон Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Борисов
24 мая 1881г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Григорий Борисов и жена Мавра Сергеева, оба православные Восприемники той же деревне крестьянин Семеон Феодоров и Андрея Феодорова... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.1888 ст.
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Борисов
Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш билетный солдат Григорий Борисов и жена Марва Сергеева Восприемники: той же деревни из чуваш крестьянин Семен Феодоров и крест Бориса Емельянова дочь Пераскева
Рождение ребёнка
26.05.1890 ст.
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Борисов
28 мая 1890 крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш билетный солдат Григорий Борисов и жена Мавра Сергеева, оба православные Восприемники: той же деревни из чуваш крестьянин Семен Федоров и и к... Показать все
Рождение ребёнка
11.02.1893 ст.
Сын: Иоанн Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Борисов
14 февраля 1893 крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш Билетный рядовой Григорий Борисов и жена его Мавра Сергеева, оба православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Денис Сергеев... Показать все
Рождение ребёнка
26.04.1896 ст.
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Борисов
28 апреля 1896 г крещение Деревни Верхне Якушкиной из чуваш Билетный солдат Григорий Борисов и жена его Мавра Сергеева, оба православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Илья Сергеев Г... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1899 ст.
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Борисов
7 января 1899 крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Григорий Борисов и жена его Мавра Сергеевна, оба православные Восприемники деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Семен Феодоров и кре... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1901 ст.
Сын: Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Борисов
4 ноября 1901 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной уволенный в запас армии рядовой Григорий Борисов Емельянов и жена его Мавра Сергеева, оба православные Восприемники деревни Верхне-Якушкиной крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно