Пахом Григорьев
мужской, родился 07.05.1850, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецГригорий Ермолаев1824 г.р.
МатьМарфа Семёнова1830 г.р.
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Место
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Рождение
07.05.1850
Отец: Григорий Ермолаев
Мать: Марфа Семёнова
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно