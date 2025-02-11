Пахом Григорьев 07.05.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Пахом Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.05.1850, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Григорий Ермолаев1824 г.р.
Мать
Марфа Семёнова1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1850

Отец: Григорий Ермолаев

Мать: Марфа Семёнова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Смерть
Неизвестно

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