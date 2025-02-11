Марфа Семёнова
женский, родилась 1830
умерла Неизвестно
Супруги
Григорий Ермолаев1824 г.р.
Дети
Пахом Григорьев07.05.1850 г.р.
Иван Григорьев1853 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Ермолаев
Рождение ребёнка
07.05.1850
Сын: Пахом Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Ермолаев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Ермолаев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ермолаев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно