Марфа Семёнова 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1830

умерла Неизвестно

Супруги
Григорий Ермолаев1824 г.р.
Дети
Пахом Григорьев07.05.1850 г.р.
Иван Григорьев1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Ермолаев

Рождение ребёнка
07.05.1850

Сын: Пахом Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Ермолаев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Ермолаев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ермолаев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Смерть
Неизвестно

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