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Ванюков Семен Терентиев

Место рождения

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Ванюков Терентий Власович

Мать: Ванюкова Ксения

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюкова Параскева Кирилловна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ванюков Филимон Семенович

Мать ребёнка: Ванюкова Параскева Кирилловна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Ванюкова) Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Ванюкова Параскева Кирилловна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Ванюкова) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Ванюкова Параскева Кирилловна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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