Ванюков Семен Терентиев
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Ванюков Терентий Власович
Мать: Ванюкова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ванюков Филимон Семенович
Мать ребёнка: Ванюкова Параскева Кирилловна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Ванюкова) Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Ванюкова Параскева Кирилловна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Ванюкова) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Ванюкова Параскева Кирилловна
Смерть
Неизвестно