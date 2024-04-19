Ванюкова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Ванюкова) Устинья Терентьевна
Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Ванюкова) Агрофена Терентьевна
Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Ванюкова) Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Ванюкова) Стефанида Терентьевна
Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ванюков Никифор Терентиев
Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Ванюкова) Вера Терентьевна
Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович
Смерть
Неизвестно