Ванюкова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюкова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюков Терентий Власович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ванюков Иван Терентиев

Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ванюков Семен Терентиев

Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Ванюкова) Устинья Терентьевна

Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Ванюкова) Агрофена Терентьевна

Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ванюков Мануил Терентиев

Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Ванюкова) Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Ванюкова) Стефанида Терентьевна

Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ванюков Никифор Терентиев

Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ванюков Михаил Терентиев

Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Ванюкова) Вера Терентьевна

Отец ребёнка: Ванюков Терентий Власович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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