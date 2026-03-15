Ванюков Михаил Терентиев 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюков Михаил Терентиев

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1811, Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

умер 1813, Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Отец
Ванюков Терентий Власович1773 г.р.
Мать
Ванюкова Ксения1780 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ванюков Терентий Власович

Мать: Ванюкова Ксения

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Смерть
1813
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

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