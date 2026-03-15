Ванюков Михаил Терентиев
мужской, родился 1811, Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
умер 1813, Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
ОтецВанюков Терентий Власович1773 г.р.
МатьВанюкова Ксения1780 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ванюков Терентий Власович
Мать: Ванюкова Ксения
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1813
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край