Ванюков Филимон Семенович
мужской, родился 1827, Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
умер Неизвестно
ОтецВанюков Семен Терентиев1799 г.р.
МатьВанюкова Параскева Кирилловна1798 г.р.
Супруги
Ванюкова Евдокия Григорьевна1826 г.р.
Дети
Ванюков Федор Филимонович1846 г.р.
Ванюков Михаил Филимонович1848 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ванюков Федор Филимонович
Мать ребёнка: Ванюкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ванюков Михаил Филимонович
Мать ребёнка: Ванюкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ванюков Фаддей Филимонович
Мать ребёнка: Ванюкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ванюков Леонтий Филимонович
Мать ребёнка: Ванюкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ванюков Павел Филимонович
Мать ребёнка: Ванюкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Ванюкова Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно