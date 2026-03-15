Ванюков Филимон Семенович 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюков Филимон Семенович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1827, Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

умер Неизвестно

Отец
Ванюков Семен Терентиев1799 г.р.
Мать
Ванюкова Параскева Кирилловна1798 г.р.
Супруги
Ванюкова Евдокия Григорьевна1826 г.р.
Дети
Ванюков Федор Филимонович1846 г.р.
Ванюков Михаил Филимонович1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ванюков Семен Терентиев

Мать: Ванюкова Параскева Кирилловна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюкова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ванюков Федор Филимонович

Мать ребёнка: Ванюкова Евдокия Григорьевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ванюков Михаил Филимонович

Мать ребёнка: Ванюкова Евдокия Григорьевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ванюков Фаддей Филимонович

Мать ребёнка: Ванюкова Евдокия Григорьевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ванюков Леонтий Филимонович

Мать ребёнка: Ванюкова Евдокия Григорьевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ванюков Павел Филимонович

Мать ребёнка: Ванюкова Евдокия Григорьевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ванюков Аким Филимонович

Мать ребёнка: Ванюкова Евдокия Григорьевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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