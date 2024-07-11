Баяндин Анисим Иванович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Баяндин Иван Андреевич
Мать: Марфа Гавриловна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Бракосочетание
02.02.1796
Жена: Исакова Анна Федотовна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
12.12.1807
Дочь: Баяндина Екатерина Анисимовна
Мать ребёнка: Исакова Анна Федотовна
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С. 542 - МК-1807
Бракосочетание
06.11.1808
ГАПК, ф. 37, оп. 3, д. 260
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Аксенова Степанида Михайловна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
31.01.1811
Дочь: Баяндина Анна Анисимовна
Мать ребёнка: Аксенова Степанида Михайловна
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.263, С. 568 - МК ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
02.07.1813
Мать ребёнка: Аксенова Степанида Михайловна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 220, С.533 – МК-1813 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1814
Сын: Баяндин Данило Анисимович
Мать ребёнка: Аксенова Степанида Михайловна
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.511 - МК-1814 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 ... Показать все
Смерть
1821
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834