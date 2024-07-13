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Баяндин Данило Анисимович

Место рождения

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

22.12.1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1814

Отец: Баяндин Анисим Иванович

Мать: Аксенова Степанида Михайловна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.511 - МК-1814 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Филипповна

ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1830

Сын: Баяндин Игнатий Данилович

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Баяндина Агафья Даниловна

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Баяндина Анна Даниловна

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1843

Сын: Баяндин Артамон Данилович

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах в ревизии 185... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Сын: Баяндин Андрей Данилович

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
После 1858
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)

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