Баяндин Данило Анисимович
Место рождения
Дата рождения22.12.1814
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
22.12.1814
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.511 - МК-1814 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Филипповна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1830
Сын: Баяндин Игнатий Данилович
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Баяндина Агафья Даниловна
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Баяндина Анна Даниловна
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1843
Сын: Баяндин Артамон Данилович
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах в ревизии 185... Показать все
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
После 1858
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)