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Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Данило Анисимович

ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1830

Сын: Баяндин Игнатий Данилович

Отец ребёнка: Баяндин Данило Анисимович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Баяндина Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Баяндин Данило Анисимович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Баяндина Анна Даниловна

Отец ребёнка: Баяндин Данило Анисимович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1843

Сын: Баяндин Артамон Данилович

Отец ребёнка: Баяндин Данило Анисимович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах в ревизии 185... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Сын: Баяндин Андрей Данилович

Отец ребёнка: Баяндин Данило Анисимович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
После 1858
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)

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