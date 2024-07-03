Баяндин Иван Анисимович
Место рождения
Дата рождения02.07.1813
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1813
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 220, С.533 – МК-1813 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская... Показать все
Смерть
1830
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834