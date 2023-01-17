Беспальчий Игнат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1780 и 1830
Дата смертиМежду 1845 и 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1855
Сын: Беспальчий Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1845
Сын: Беспальченко Мартын Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1845 и 1930