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Беспальчий Игнат Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1780 и 1830

Дата смерти

Между 1845 и 1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1780 и 1830 г.р.

Дети

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1855

Сын: Беспальчий Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1845

Сын: Беспальченко Мартын Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспальчая Марта Степановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1845 и 1930
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