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Беспальчий Иван Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1810 и 1855

Дата смерти

Между 1875 и 1955

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1855

Отец: Беспальчий Игнат Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1870

Сын: Беспальчий Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1873

Сын: Беспальчий Прокопий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1875

Сын: Беспальчий Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспальчая Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1875 и 1955
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