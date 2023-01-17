Беспальчий Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1810 и 1855
Дата смертиМежду 1875 и 1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1855
Отец: Беспальчий Игнат Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1873
Сын: Беспальчий Прокопий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1875
Сын: Беспальчий Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1875 и 1955